Bivacchi e spacciatori di droga nei boschi del Comasco: a che punto siamo

Gli squadroni carabinieri Cacciatori Calabria proseguono quotidianamente il controllo delle zone boschive nel Comasco, supportati dai militari delle varie stazioni dei carabinieri. La buona notizia è che si registra una notevole diminuzione dello spaccio nei boschi e una altrettanto sensibile diminuzione dei consumatori, identificati nelle adiacenze delle zone interessate. Nella giornata di ieri, 26 settembre, i carabinieri di Appiano insieme agli squadroni hanno smantellato quattro bivacchi della droga, in località Carbonetti, comune di Appiano Gentile. Proseguono anche le attività con il personale in borghese che sono un deterrente per i consumatori che durante queste operazioni possono essere facilmente identificati.

Parco Pineta, Lomazzo e Appiano Gentile hanno registrato una tendenza in calo dell'attività di spaccio notevole: parliamo del 60% in meno rispetto a solo qualche mese fa. Anche a Inverigo e Lambrugo la situazione sta migliorando e i boschi sono sempre meno occupati dai bivacchi degli spacciatori. Il lavoro costante dell'Arma sul territorio sta portando i suoi benefici: ricordiamo, oltre alle operazioni in borghese e i vari blitz anche l'utilizzo in più occasioni dell'elicottero. Un controllo quotidiano e senza sosta che sta portando a rendere i boschi nuovamente zone di pace per i cittadini.