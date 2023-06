Ancora due borseggiatrici in azione in centro Como: la vittima è un turista

Pomeriggio movimentato ieri in centro città. Sono state fermate con le carte di credito rubate a un cliente di un lussuoso hotel del centro. Nei guai due donne di 19 e 37 anni di nazionalità bulgara denunciate per riciclaggio.

Gli agenti di una pattuglia della squadra volanti della questura di Como, in servizio di controllo, transitando in piazza Duomo hanno notato due donne a loro già note in quanto erano già state controllate qualche giorno prima in situazioni sospette. Le due donne, appena notata l’auto delle polizia, furbescamente si sono separate accellerando il passo. Gli agenti, quindi, si sono immediatamente attvati per fermarle e procedere a un controllo. In quel frangente una delle due, con una mossa improvvisa, si è accovacciata e ha lasciato cadere a terra alcune carte di credito, subito recuperate dai poliziotti. Portate in questura, sono state identificate. La prima 19enne è risultata incensurata mentre la più anziana è risultata avere svariati precedenti di polizia, collezionati con vari “alias” che la donna si era creata nel corso degli anni. Negli uffici della questura le donne sono state sottoposte a una accurata perquisizione, eseguita da una poliziotta, che però ha dato esito negativo. Nel frattempo gli agenti hanno svolto i primi accertamenti sulle carte di credito recuperate e sono riusciti a rilsalire all’effettivo titolare, un turista australiano di 57 anni che alloggiava in un lussuoso hotel del lungo lago di Como, inconsapevole del furto delle sue carte di credito. Il turista, una volta informato dell’accaduto è stato invitato a sporgere querela.