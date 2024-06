Bloccati su un'isolotto sul Ticino: salvati quattro ragazzi

Una scena che ha ricordato, in parte, quella tragica avvenuta il giorno prima nel Natisone, in Friuli ma è successa ieri in Lombardia

Due ragazzi e due ragazze sono stati salvati dai vigili del fuoco di Milano: erano rimasti bloccati in un isolotto in mezzo al fiume Ticino.

l salvataggio, riferiscono i pompieri, è avvenuto nel comune di Cuggiono. I giovani, ventenni originari di Vanzago (Milano) erano arrivati nel parco del Ticino per una gita e si sono allontanati dalla riva raggiungendo l'isolotto, ma poi a causa delle correnti forti non sono riusciti a tornare.

Sono stati loro stessi a lanciare l'allarme. Sul posto in pochi minuti sono arrivate le squadre del soccorso acquatico del nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) del Comando di Milano, supportate dal personale del Distaccamento volontario di Inveruno. Con un gommone rafting i vigili, nonostante le forti correnti, sono riusciti a riportare a riva i quattro ragazzi.