Bloccati al buio in ferrata sul Resegone: salvati due giovani

Disavventura per due giovani sul Resegone. Varie squadre di soccorritori si sono portate sulla nota montagna lecchese poco prima delle 19: sul campo i tecnici della Stazione di Lecco del Soccorso alpino e i membri del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del fuoco. I due giovani, dopo aver percorso in giornata la ferrata Gamma 2 al Dente del Resegone, durante la discesa hanno sbagliato il sentiero e si sono ritrovati in un canale molto ripido, dove c’è una vecchia ferrata in disuso.

Erano incrodati e, visto che ormai era buio, hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto si è portato anche l’elisoccorso di Como, che ha recuperato con il verricello i due ragazzi e li trasportati in piazzola al Centro operativo del Bione. Erano pronti in piazzola per eventuale imbarco quattro tecnici della Stazione di Lecco. Intervento concluso alle 20.15.