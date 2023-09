Bloccati a 1800 metri d'altezza sulla cima del monte Dermone: recuperati

Erano bloccati in cresta, sulla Cime del monte Dermone, a Dosso del Liro. I soccorsi sono scattati ieri 25 settembre e gli specialisti del reparto volo Lombardia sono intervenuti per soccorrere due escursionisti. Gli aereosoccorritori a bordo del “Drago 141” hanno individuato i pericolanti a 1800 metri di quota. Con manovra al verricello li hanno recuperati ed elitrasportati in zona sicura.