Elicottero, poliziotti e cani antidroga: il maxi blitz nei boschi comaschi dello spaccio porta all'arresto di due pusher

Due arresti e un sequestro di cocaina, eroina e hashish. E' il risultato dell'imponente operazione antidroga messa in atto dalle forze dell'ordine nei boschi dello spaccio e coordinata dalle questure di Como e Varese lo scorso 15 gennaio 2024. Per quanto riguarda la competenza della questura lariana, i controlli hanno riguardato l'area boschiva del Parco Pineta ad Appiano Gentile.

Il blitz

L'azione, concordata nel Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica presieduto dai prefetti di Como e Varese, ha coinvolto diverse forze dell'ordine. Le attività nella provincia di Como, guidate dal commissario capo della polizia di Stato, Gabriele Sanzini, hanno coinvolto poliziotti della di Como, pattuglie della polizia di Milano, guardia di finanza di Como e una unità cinofila delle fiamme gialle di Ponte Chiasso con il cane chiamato "C4". Un elicottero del Reparto volo della polizia di Stato di Milano Malpensa ha fornito supporto. In totale, sono stati controllati 131 soggetti, di cui 16 positivi nella banca dati delle forze di polizia, e sono state verificate 112 autovetture.

Due arresti

Durante il servizio a Lomazzo è stata osservata e successivamente accertata la cessione di stupefacenti da parte di un marocchino di 39 anni. Al momento dell'arresto sono stati sequestrati 85 grammi di cocaina, 40,66 grammi di eroina, 59,71 grammi di hashish e circa 2mila euro in contanti. In seguito, è stato sorpreso un altro marocchino di 41 anni con diversi precedenti penali per spaccio di droga. Dopo un breve tentativo di fuga, è stato bloccato. L'uomo aveva un ordine di carcerazione emesso nel luglio scorso dal giudice del tribunale di sorveglianza di Brescia. Entrambi sono stati arrestati e portati in questura. Il pm di turno ha ordinato il trattenimento del 39enne nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo con rito direttissimo, mentre il 41enne è stato portato alla carcere del Bassone.