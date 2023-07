Blitz in una casa nel Canturino: cocaina e soldi trovati grazie (anche) al fiuto di Jimmi

Ieri sera 10 luglio i carabinieri di Cantù, al comando del luogotenente Matteo Calvia e con il supporto delle unità cinofile, hanno fatto un vero e proprio blitz in una casa di un paese del canturino. Grazie al fiuto infallibile del pastore tedesco Jimmi non è stato difficile trovare all'interno dell'abitazione 12 grammi di cocaina suddivisa in 15 dosi, sostanza da taglio, oltre 2000 euro in contanti, strumenti per la pesatura e materiale di confezionamento. Nascosta in cantina veniva trovata anche una pistola “scacciacani” priva del tappo rosso e numerose cartucce a salve. Per questo è stato arrestato un 29enne pregiudicato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’operazione è il risultato di un’intensa attività repressiva, condotta dai militari canturini, che mira a contrastare con determinazione la diffusione degli stupefacenti a Cantù e nei Comuni della giurisdizione.

Questa operazione di polizia, rientra in un ambito più ampio di lotta allo spaccio, che proseguirà per tutto il periodo estivo.

In particolare, nella serata di domani, momento in cui molti giovani si riuniscono nel centro verranno impiegati nei controlli otto militari, al comando del tenente Diego Bonavera, in collaborazione con otto agenti della polizia Locale e una unità cinofila.