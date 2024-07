Blitz nei boschi della droga comaschi, gli spacciatori con il machete in mano contro i poliziotti

Maxi blitz della polizia di Stato nei boschi della droga, in una zona impervia molto attiva per l'attività di spaccio vicina al comune di Beregazzo con Figliaro. Il bivacco era gestito da due cittadini stranieri e già da tempo era stato documentato il via vai con piccoli sequestri di droga a vari clienti. Dopo aver accerchiato tutta la zona dove i due marocchini si trovavano (in modo di non dare loro la possibilità di dileguarsi), è scattato il blitz nella giornata di ieri 1 luglio. Una volta braccati però, i due stranieri si sono armati di machete, uno per uno, e hanno iniziato a minacciare pesantemente i poliziotti che, con molta attenzione e professionalità, li hanno disarmati e arrestati. Si tratta di due marocchini di 44 e 41 anni, entrambi con precedenti penali per droga e irregolari sul territorio.

Smantellato il giaciglio e recuperata tutta la merce, sono stati portati in Questura dove sono stati identificati e dove è stata fatta la pesatura della droga. Sono stati sequestrati 85 grammi e mezzo di cocaina, 17 grammi di eroina e 80 grammi di hashish, più materiale per il confezionamento e la pesatura e denaro contante pari a 2300 euro. Sequestrati anche i due grandi machete. Il controllo è stato disposto dal questore di Como Marco Calì e ha visto impegnati i poliziotti della squadra mobile di Como, insieme a quelli della VI sezione dell’ufficio di Gabinetto, del reparto prevenzione crimine di Milano, del reparto cinofili della polizia di Stato, della guardia di Finanza e della polizia Locale di Appiano Gentile, il tutto coordinato da un funzionario di polizia, scelto apposta per dirigere la maxi operazione.