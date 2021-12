Blitz anti-prostituzione sulla Novedratese: controllate 12 "lucciole"

Maxi blitz dei carabinieri contro lo sfruttamento della prostituzione. Nel corso della nottata tra il 30 novembre e l'1 dicembre la compagnia di Cantù ha impegnato numerosi uomni per setacciare il tratto della Novedratese (Sp32) tra Cantù, Cermenate, Lurago Marinone, Bregnano, Lomazzo e Cadorago.

Sono state fermate e controllate 12 prostitute e sono state "smantellate" le loro postazioni. I militari hanno fatto rimuovere sedie in plastica, sacchetti della spazzatura, bottigliette usate in plastica e altro materiale.



Nel frattempo sono state fermate e controllate per mezzo di posti di controllo ben 55 persone. Tre di loro sono state segnalate alle autorità come assuntori di sostanze stupefacenti, infatti sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. Altre 4 persone sono state propoeste per il foglio di va mentre un'altra è stata denunciatacon l'accusa di porto abusivo di arme od oggetti atti ad offendere.