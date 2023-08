Blevio, spinge la moglie per le scale e poi accoltella un passante che voleva aiutarla: arrestato

Erano circa le 23.30 quando a Blevio in via Caronti si sono sentite le grida disperate di una donna. Il marito, un cittadino peruviano, durante una lite l'ha spinta violentemente per le scale. In quel momento un passante ha sentito le urla della donna ed è accorso per vedere cosa stesse succedendo, venendo a sua volta aggredito dal marito di lei che con un coltello da cucina lo ha colpito al braccio destro, fortunatamente non in modo grave ( 7 giorni di prognosi). Quando sul posto sono arrivati i carabinieri di Pognana Lario e del radiomobile di Como il peruviano non brandiva più il coltello ma ha opposto comunque resistenza e si è dimenato furiosamente, provocando alcune lesioni a due militari del radiomobile.

Arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trattenuto in camera di sicurezza. Il rito direttissimo stamattina alle 11:00.