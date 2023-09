La rabbia e la paura dei cittadini di Blevio ogni vola che piove

L'8 settembre del 2022 il sindaco di Blevio Alberto Trabucchi, che si trovava ad affrontare da primo cittadino l'emergenza frane lo aveva detto: "Succederà ancora. Le opere che servirebbero per mettere in sicurezza il paese ed evitare ancora simili frane non sono state fatte. Probabilmente serviranno anni visti i tempi e la complessità delle procedure. Per non parlare del ritardo dei fondi statali, che non sono ancora arrivati".

E così è stato. Solo negli ultimi 15 giorni sono state due le frane che hanno coinvolto Blevio: il 23 agosto e ancora il 18 settembre. Adesso si attende la pioggia, prevista abbondantissima per domani, e che già da ieri ha cominciato a cadere sul Comasco. L’emergenza a Blevio è ormai una costante e il primo cittadino lo sa bene. Mettere al sicuro la città e la priorità e i lavori proseguono ininterrottamente anche se con le nuove precipitazioni previste nulla sarà sicuro.

Con l'ultima frana del 18 settembre è stato stimato un milione di euro di interventi. I cittadini sono preoccupati e in molti, comprensibilmente, esprimono la propria rabbia per la troppa burocrazia che rallenta i lavori. Ne parlano pubblicamente anche sui social, dove si confrontano. "Aspettiamo che ci scappi il morto? Poi ci vado io a Roma!". La gente di Blevio racconta anche l'esasperazione e la paura a ogni temporale. I disagi che devono affrontare ogni volta, anche solo per raggiungere la propria casa. "Lunedì esco dal lavoro alle 18 e arrivo a casa alle 22.15, ci ho messo quattro ore. Ho dovuto fare il giro da Nesso in bicicletta con la strada buia. Dovrei chiedere i danni".

Sanno che sono disastri "annunciati" e che fino a sabato, con la pioggia incalzante in arrivo e i temporali forti, dovranno avere paura: "Ogni volta che il meteo prevede pioggia c'è da aver paura. Mentre le istituzioni dormono sugli allori noi dobbiamo solo sperare che non accada nulla".