Ancora frane a Blevio: fiumi di fango e detriti su case e strade. Lariana chiusa

Ancora frane e smottamenti a Blevio a causa della nuova ondata di maltempo: fiumi di fango e detriti hanno inondato le frazioni di Sopravilla e Capovico causando notevoli danni.

Al momento non si lamentano feriti. I vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrere la popolazione colpita e mettere in sicurezza strade e proprietà private. La strada Lariana è stata chiusa. Seguiranno aggiornamenti.