Blevio, dove i temporali fanno paura: le strade come fiumi di fango e detriti. Video e foto

L'ondata di maltempo di ieri 11 giugno ha colpito anche il Comasco e in alcune zone ha causato anche dei danni.Blevio è uno dei paesi data anche la sua morfologia più sensibili a livello idrogeologico alle precipitazioni abbondanti e che anche in passato è stato più volte "sommerso" dal fango. Anche ieri fango e detriti sono stati trascinati dai corsi d'acqua ingrossati e dal terreno a monte smosso dalla forte pioggia caduta nel pomeriggio e si sono riversati sulle strade. Allagate anche alcune cantine e case.

Grande disagio per gli abitanti. Ringraziamo Tony per le foto e i video inviati per testimoniare la situazione. Purtroppo questa cosa accade da un po' di anni e molti cittadini sono (giustamente) preoccupati anche perché, quest'anno più che mai, i fortissimi temporali sembrano caratterizzare l'estate.