Bivacco della droga nel bosco a Inverigo: arrestato un 27enne

Scoperto e smantellato un bivaco che fungeva da postazione per lo spaccio di sostanze stupefacenti nel bosco di Inverigo. I carabinieri di Lurago d'Erba, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cantù, nell'ambito di indagini e perlustrazioni per il contrasto dell'attività di spaccio, nel pomeriggio del 24 giugno 2021 hanno individuato un bivacco nelle cui vicinanze, tra l'altro, erano seppelliti strumenti che servivano al confezionamento delle dosi. Inoltre sono stati trovati, nascosti nelle vicinanze della postazione di spaccio, 95 grammi di eroina e 98 grammi di cocaina.



In occasione di questo intervento i militari hanno fermato un 27enne marocchino domiciliato a Nibionno. Addosso nascondeva 10 grammi di eroina, 8 di cocaina e 6 di hashish. Nella sua abitazione di ibionno i carabinieri hanno trovato anche 20mila euro in contanti nascosti in un cassetto del salotto.Tutta la sostanza stupefacente recuperata e i soldi sono stati sequestrati, mentre il marocchino è stato arrestato.