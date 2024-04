Bivacco abusivo (con materasso e stendino) in un palazzo del Comune: denunciati due ventenni

Un materasso, i loro effetti personali e uno stendino per i panni: così, come si vede anche dal video, sono stati sorpresi due ragazzi di 20 e 23 anni mentre bivaccavano in uno stabile (dismesso) di via San Bernardino da Siena 25 di proprietà del Comune di Como.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volante è entrata nel palazzo dopo aver ricevuto varie segnalazioni su uno strano via vai di persone. All’interno di una stanza adibita a giaciglio c'erano due tunisini, privi di ogni documento di riconoscimento. Portati in questura e identificati, il 20enne risultava in regola con la richiesta di asilo mentre il 23enne aveva a suo carico una denuncia per soggiorno illegale. Per questo è stato accompagnato dagli agenti dell’ufficio Immigrazione al centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo.