Spaccio nel Parco Pineta, smantellati 4 accampamenti utilizzati dai pusher

E' una lotta continua quella delle forze dell'ordine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del Parco Pineta, nell'Olgiatese.. Nel corso delle periodiche attività di controllo e pattugliamento i carabinieri di Appiano Gentile hanno rinvenuto, censito e smantellato 4 accampamenti utilizzati dagli spacciatori come punti di appoggio per i loro traffici illeciti.

Lo scopo di questi periodici controlli nei boschi è quello di smantellare le “infrastrutture“ usate per lo spaccio, mentre il personale in servizio sulle principali vie di comunicazione e presso le stazioni ferroviarie, ha il compito di identificare potenziali clienti e spacciatori, in modo da creare una “mappa dello spaccio” e dare un volto a clienti e fornitori di stupefacenti, ricorrendo anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, con programmi informatici all’avanguardia che permettono l’identificazione dei volti partendo dalle fotografie. I controlli andranno avanti in modo sistematico e continuo, con l’impiego di personale in divisa ed in borghese, con attività preventive, repressive e investigative.