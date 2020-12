Tragedia a Binago, la madre cade e muore, il figlio disabile resta solo per due giorni

Una vera è propria tragedia si è consumata ieri, 16 dicembre a Binago. Una donna di 90 anni, che si occupava ancora del figlio disabile, è caduta nel suo giardino ed è morta. Il figlio, di 60 anni è rimasto disabile a causa di un incidente d'auto. La morte della madre potrebbe risalire addirittura al 14 dicembre, si suppone infatti che l'uomo sia rimasto solo senza cibo e cure, per almeno due giorni. Fortunatamente un amico è passato a fargli visita nella giornata di ieri, e ha chiamato immediatamente i soccorsi , dopo aver visto la donna a terra nel giardino. I soccorritori però non hanno potuto far altro che confermare il decesso della signora che aveva anche una grossa ferita alla testa, quasi certamente a causa della caduta. Il figlio era inerme in casa. Il PM Giuseppe Rose deciderà se disporre dell'autopsia o no sulla salma dell'anziana donna: nel frattempo il magistrato dovrà prendere decisioni anche in merito alle sorti del figlio, che potrà essere affidato alle cure di qualche struttura o a qualche parente.