Bimbo di 5 anni investito a Menaggio: "Le sue condizioni migliorano"

Il terribile incidente segnalato come codice rosso è accaduto ieri 2 agosto a Menaggio in via Mylius. Un bimbo di 5 anni, figlio di due turisti olandesi, è stato investito da una macchina che stava facendo manovra. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118, un'ambulanza e l'elisoccorso da Bergamo che aveva portato il bambino con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni. Oggi è lo stesso comune di Menaggio, con un breve post sulla pagina ufficiale di Facebook ha dare notizie, fortunatamente positive, del bimbo. Scrivono:

"Da notizie comunicate dal papà del bambino coinvolto stamattina nell’incidente presso l’autosilo, sembra che il piccolo abbia rotto solo la mascella oltre a tante escoriazioni lungo tutto il corpo. Dagli esami effettuati agli organi interni, sembra che gli stessi non abbiano subito lesioni."