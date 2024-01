Bimbi dell'asilo nido maltrattati, pena ridotta in appello per la maestra di Cernobbio

"Cibo inserito forzatamente nel cavo orale" e "schiaffi sulle mani e sul sedere" sono alcune delle accuse di maltrattamenti mosse dal pm Giuseppe Rose nei confronti della maestra dell'asilo nido di Cernobbio. I fatto risalgono al 2019 quando una delle educatrici aveva segnalato quanto accadeva tra le mura dell'asilo. Per verificare i fatti i carabinieri avevano piazzato delle telecamere che hanno ripreso il comportamento della maestra con i bimbi. La donna di 54 anni era stata condannata in primo grado a 2 anni con il rito abbreviato, ieri 29 gennaio la prima sezione penale della Corte d'appello di Milano ha ridotto la pena a un anno e quattro mesi. La donna era stata indagata in un'inchiesta della procura di Como che, nel marzo 2019, aveva portato anche all'arresto di un'altra educatrice che lavorava sempre nello stesso asilo.

Le indagini

I fatti risalgono a febbraio e marzo del 2019. Le attività condotte da nucleo operativo radiomobile e stazione di Cernobbio sono durate circa 1 mese e mezzo, svolte con intercettazioni video e audio ambientali dalle quali sono emersi una serie di comportamenti. 11 quelli contestati da un punto di vista penale, ma erano comportamenti abituali e quasi quotidiani verso i bambini.

La donna gestiva alcuni bambini della sezione lattanti, dai 3 ai 18 mesi, in cui c’erano 15 bambini. Alle sue "cure" in 5.

Tutto è partito dalla segnalazione di persone all'interno della struttura stessa che hanno segnalato condotte non consone a quelle che dovrebbe avere un’educatrice. All'oscuro di tutto i genitori. Quanto meno, nessuna segnalazione era mai arrivata ai carabinieri. Nessun livido sui bambini, troppo piccoli per raccontare quanto accadeva.

"Gli anticorpi interni alla struttura hanno funzionato - disse all'epoca il Maggiore dei Carabinieri Francesco Donvito - la struttura è sana perché quando ci si è accorti che qualcosa non andava è stato segnalato".