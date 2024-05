Sola in casa per pochi minuti: bimba di tre anni cade dal balcone

Pochissimi minuti a casa da sola, brevi istanti: giusto il tempo per il padre di andare a prendere gli altri due figli alla fermata del bus (poco distante dalla loro abitazione) mentre la madre era al lavoro. A quel punto la piccola di 3 anni e mezzo sarebbe accidentalmente precipitata dal secondo piano. Il fatto è avvenuto a Costa Masnaga (Lc), tra Merone (Co) e Lambrugo (Co), intorno alle 16. La piccola, uscita sul balcone, si sarebbe affacciata troppo e sarebbe precipitata, senza perdere però conoscenza dopo l'impatto. A dare l'allarme sono stati poi gli stessi familiari e sul posto è intervenuto l'elisoccorso dotato di verricello.

Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato i soccorsi e sono arrivati i sanitari a bordo di un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero: la bimba era cosciente ed è stata trasferita rapidamente presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Come riportano i colleghi di LeccoToday, avrebbe rimediato dei gravi traumi. Indagano i carabinieri di Merate.