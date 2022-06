Neonata chiusa nell'auto sotto il sole cocente: salvata da un carabiniere

Un intervento dei carabinieri che ha salvato la vita a un bimba di soli 6 mesi. Il fatto, fortunatamente a lieto fine, è accaduto ieri a Giussano in provincia di Monza ma confinante con il Comasco con Mariano Comense, Inverigo, Carugo e Arosio. Erano le 17.30 circa di ieri 26 giugno quando una mamma di 39 anni dopo aver messo la piccola di sei mesi sul seggiolino a bordo della sua Volkswagen Tiguan, mentre caricava il bagagliaio si è accorta che nell’auto, con le chiavi all’interno, si era improvvisamente attivata la chiusura automatica. La macchina era stata parcheggiata molte ore sotto il sole ed era già bollente e la neonata dopo pochi minuti era già in un forte stato di sofferenza e stava per perdere i sensi mentre la madre disperata ha iniziato a urlare per attirare l'attenzione dei passanti.

Il salvataggio della neonata chiusa nell'auto

A intervenire un carabinierie del comando di Giussano che era libero dal servizio e per puro caso passava davanti alla macchina parcheggiata in piazza Attilio Lombardi. Senza esitare ha preso un oggetto da terra e ha rotto il vetro posteriore sinistro e così ha aperto il veicolo. Sono poi arrivati sul posto i militari di Carate Brianza e i soccorritori del 118 che hanno visitato la bimba che non è stato necessario ricoverare. A essere trasportato in ospedale il carabiniere per alcune schegge che erano finite in profondità nella mano destra. Medicato e dimesso in serata ha ricevuto 10 giorni di prognosi.