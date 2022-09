Bici sequestrata: la Questura cerca il legittimo proprietario

Una bicicletta da donna è stata sequestrata dalla polizia di stato durante i controlli del territorio. Per poter definire e concludere le indagini che sono in corso, si rende necessario individuare il legittimo proprietario della stessa. Tramite un comunicato ufficiale la Questura rende nota la descrizioni (e le foto) della bicicletta: è di colore bianco marca “CAPRICE” modello “Gran Turismo”, presenta il sellino anch’esso di colore bianco, vistosamente deteriorato ed uno stato conservativo mediocre.

Chi riconoscesse dalle immagini la bicicletta come di sua proprietà, potrà contattare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como all’utenza 031.317580, il quale valuterà caso per caso le corrispondenze ottenute per attribuire la proprietà.