Como, il dramma di Bianca: morta a 13 anni dopo una febbre alta

Quella che sembrava una banale influenza si è rivelata essere un male fatale. Bianca aveva solo 13 anni. E' giunta all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia venerdì 7 aprile con una febbre molto alta. I medici hanno immediatamente compreso la serietà della situazione ma nel giro di pochissimo tempo la ragazzina si è aggravata ulteriormente. Subito è stato disposto il trasferimento all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove purtroppo nella notte Bianca è venuta a mancare senza che fosse stato possibile individuare la causa esatta del male che l'ha portata via in così poco tempo. Per questo motivo è stata disposta l'autopsia.

L'annuncio della prematura scomparsa che ne ha dato su Facebook la nonna, nota volontaria del mondo della sanità comasca, ha destato strazio e sconcerto nella comunità di Tavernola, dove vive la famiglia della bambina: "Scusate se non sono arrivata a voi per gli auguri Pasquali ma il Signore il Venerdì Santo ci ha messo a dura prova perché improvvisamente ha chiamato a sé la mia nipotina Bianca di 13 anni. Il mistero della Pasqua che stiamo celebrando ci aiuti ad affrontare questo grandissimo dolore. Lunedì 10 alle ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale di Tavernola si terrà un momento di preghiera comunitario. In seguito sulla Provincia saranno comunicati data e ora del funerale. So che ci sarete vicini nella preghiera. Vi vogliamo bene Grazie!".