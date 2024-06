Bevono alcolici in piazza San Rocco: multati e allontanati

Bevevano alcolici in piazza San Rocco a Como in barba al regolamento di polizia urbana, ma hanno dovuto fare i conti con gli agenti di polizia locale. Questa mattina, 4 giugno 2024, i vigili sono intervenuti nella famigerata piazza San Rocco per multare e allontanare due nigeriani senza fissa dimora - classe '78 e '94 - che bevevano alcoli nonostante il divieto previsto dal regolamento comunale. Trtattandosi di "zona rossa" per i due oltre a una sanzione da 50 euro è scattato anche l'ordine di allontanamento dalla zona.