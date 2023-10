Beve troppo e sta male: in pericolo di vita un ragazzo di 18 anni a Cermenate

Una notte abbastanza tranquilla per il 118 di Como e provincia, almeno per quanto riguarda gli interventi per soccorrere chi ha bevuto troppo. Questa mattina però alle 4.53 un'ambulanza della Croce Rossa si è recata a Cermenate in via Europa Unita per un ragazzo di 18 anni in evidente stato di intossicazione etilica. Arrivati in codice giallo, i soccorritori sono poi ripartiti alla volta dell'ospedale di Cantù in rosso, ovvero il giovane era in pericolo di vita.

Il codice rosso tecnicamente parlando viene assegnato ai pazienti in imminente pericolo di vita, ai pazienti in cui vi è in atto il cedimento di uno dei tre parametri vitali: 1) apparato circolatorio, 2) apparato respiratorio, 3) stato di coscienza.

La piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha indicato come motivazione del ricovero del giovane proprio intossicazione etilica.