Beve soda caustica: grave bambino di Rovello Porro

Un bambino di 8 anni di Rovello Porro è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dopo avere bevuto della soda caustica. Stando a quanto riportato dal sito "Il Notiziario" secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine il bambino si trovava nella propria abitazione in centro paese quando ha ingerito il pericoloso liquido contenuto in una bottiglia senza etichette. la mamma del bambino lavora per una ditta di pulizie quindi non si esclude che si trattasse di un prodotto utilizzato per lavoro. Il bambino non avrebbe mai perso conoscenza ma dopo avere lamentato forti dolori allo stomaco e alla bocca è stato trasportato all'ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi.