Bimbo di 5 anni cade dal trattore: paura a Beregazzo con Figliaro

Grande spavento oggi, 3 agosto, a Beregazzo con Figliaro per un bambino di soli 5 anni. Il piccolo stava facendo un giro sul trattore con un famigliare. Ad un certo punto, probabilmente perchè lo sportello del mezzo non era chiuso bene, il bambino è caduto riportando un trauma cranico e perdendo conoscenza. È stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Intervenuti sul posto i carabinieri di Como, ambulanza e elisoccorso. Il bambino, secondo quanto riportatoci dalle autorità competenti, non sarebbe in pericolo di vita e anche il trauma cranico non sembrerebbe grave.