Caro carburante, prezzi ribassati ma solo sui tabelloni stradali: multati 5 benzinai "furbetti"

Cinque benzinai della provincia di Como (Lurate Caccivio, Erba, Cantu e Fino Mornasco) sono stati multati dalla guardia di finanza per irregolarità in materia di esposizione e pubblicazione dei prezzi. Gli impianti in questione, infatti, avrebbero approfittato del taglio delle accise per esporre sui tabelloni stradali il nuovo prezzo senza mai davvero abbassarlo anche sulle colonnine delle pompe erogatrici.



Tale comportamento, hanno spiegato dalle Fiamme Gialle lariane, è stato riscontrato in special modo per quanto riguarda la tipologia di carburante "servito". Non è difficile capire il perché: nel caso del "servito" è minore l’attenzione del consumatore alle cifre che appaiono sulla colonnina d’erogazione, generalmente poco visibili rispetto agli evidenti “totem” pubblicitari esposti sulle carreggiate stradali. In un caso il gestore dell'impianto è stato sanzionato per la mancata esposizione in modo visibile dalla carreggiata stradale del prezzo praticato al consumo del prodotto petrolifero.Le sanzioni amministrative comminate ai benzinai sono andate da un minimo di 516 euro a un massimo di 3.098,74 euro.