Bellagio, in fiamme il tetto di una baita

È avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle ore 19, 31 agosto, in via Monte San Primo a Bellagio. Il tetto di una baita ha preso fuoco e ci sono voluti ben 7 automezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Erba e Canzo per domare le fiamme. La baita di due piani, dopo l'intervento, è stata dichiarata inagibile a causa del cedimento del tetto stesso e del danneggiamento della soletta tra i due piani. Non risultano feriti. Il video mostra l'ingente operazione dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio.

