Bellagio, 50enne in codice rosso per una puntura d'insetto

Grande spavento ieri pomeriggio 18 giugno alle 14.30 circa a Bellagio in via Roma all'altezza del civico numero 8. Un uomo di cinquant'anni è stato soccorso urgentemente in strada per la puntura di un insetto. All'arrivo dell'ambulanza le sue condizioni sono parse gravi e quindi da Sondrio è decollato l'elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Menaggio dove è arrivato alle 15.24. Potrebbe trattarsi di una forte reazione allergica. L'uomo, ci informano oggi, non è in pericolo di vita e dopo le dovute cure è stato dimesso.