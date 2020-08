Bellagio, brutta caduta di 15 metri per un giardiniere: intervenuto l'elisoccorso

A Bellagio, in via per Lecco 51, stamattina, intorno alle 9.15 c'è stato un incidente sul lavoro. Un giardiniere di 56 anni è scivolato in una scarpata per 15 metri. Intervenuto sul posto l'elisoccorso da Como, i carabinieri e i vigili del fuoco di Como e il personale di Ats Insubria per verificare le dinamiche e le cause dell'incidente. L'uomo in codice giallo, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Lecco.Seguiranno aggiornamenti.

