Bellagio, arriva l'elisoccorso per un malore: morto uomo di 55 anni

Questa mattina 28 maggio intorno alle 6.15 l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia è arrrivato a Bellagio, nei pressi di piazza Mazzini. I soccorsi del 118, sul posto anche un'ambulanza erano stati chiamati per un uomo di 55 anni con un malore. Purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sono stati avvisati anche i carabinieri.

Sempre questa mattina presto, intorno alle 4.50 un altro codice rosso a Blevio in via Enrico Caronti a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Ferito un ragazzo di 20anni ma dopo le prime cure sul posto nonostante abbia riportato ferite gravi, non sembrerebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato ed è arrivato poco prima delle 6 all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.