Bellagio, scattano le ricerche per un 23enne disperso nel bosco al buio: lieto fine

Ieri sera, poco dopo le 20:00, la Stazione del Triangolo Lariano è stata attivata per la ricerca di un ragazzo di Como di 23 anni, che si era perso nei pressi del rifugio Martina, località San Primo, comune di Bellagio (CO). Il ragazzo ha chiamato per dire che era in difficoltà e si trovava in una zona a valle del rifugio ma non c’erano indicazioni precise sul luogo in cui si trovava e la batteria del telefono si stava scaricando. Poco dopo non è più stato possibile mettersi in contatto con lui. I tecnici del Cnsas, una decina quelli impegnati, con due automezzi, hanno perlustrato a piedi e con gli sci d’alpinismo le zone nei dintorni del rifugio. Il giovane nel frattempo è rientrato a casa in modo autonomo dopo ore.

Altro intervento nella giornata di ieri a Monteviasco (VA), per la Stazione di Varese, per soccorrere un uomo di circa 40 anni che ha avuto un malore in prossimità del santuario della Serta. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza); l’équipe medica ha valutato la persona e ha disposto il trasferimento in ospedale.