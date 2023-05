Beatrice, la strada si riempie di fiori: oggi i funerali della 17enne

Questa è via Alberto da Giussano, la strada di Seregno dove Beatrice, a soli 17 anni, ha perso la vita dopo la caduta con lo scooter guidato da un ragazzo di 16 anni. Una tragedia immensa e indescrivibile per i genitori, gli amici e tutte le persone che amavano questa ragazza piena di vita e di energie. Da quella maledetta sera, quando si è appreso due giorni dopo della sua morte, c'è una lenta ma costante processione di amici e di tutte le persone toccate dalla vicenda che vanno a portare un fiore, un pupazzetto, un bigliettino per lei. I funerali, come annunciato dal padre, si terranno oggi 30 maggio alle 17, nella chiesa del santuario di viale Madonna a Cantù.

"Grazie a tutti per l’aiuto che state dando. Grazie a Zanfrini pompe funebri per la pazienza e il rispetto, stessa cosa per Michele del cimitero, Roberto Montorfano e suo fratello che sono sempre unici. E tutti gli altri siete troppi. Grazie a tutti".

Gli organi di Beatrice sono stati donati. L'ultimo generoso gesto di questa 17enne e della sua famiglia che permetterà ad altri di vivere.