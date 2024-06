Barche in mezzo al Lago di Como nel cuore della notte: intervenuti i vigili del fuoco

Dopo il salvataggio di venerdì pomeriggio della guardia costiera per una baca di piccole dimensioni sorpresa dalla tempesta nelle acque tra Bellagio e Varenna, i soccorritori, questa volta i vigili del fuoco, sono intervenuti nuovamente per imbarcazioni in difficoltà. Nelle ore a cavallo tra sabato 22 e domenica 23 giugno - dalle 00.15 in avanti - i vigili del fuoco di Lecco sono stati chiamati a intervenire due volte: attraverso la squadra nautica i pompieri hanno prestato soccorso a delle imbarcazioni in difficoltà a causa di pioggia e vento tra la zona a lago di Lierna e quella di Malgrate.



Venerdì 21 giugno il precedente. Trovarsi nel mezzo al lago, nel pieno di una tempesta e con il motore in avaria. È quanto accaduto a inizio fine settimana a due diportisti che erano usciti in barca dal porto di Varenna in mattinata senza fare ritorno mentre anche sul Lago di Como si stava abbattendo una violenta ondata di maltempo. È stata una conoscente, non vedendo i due amici rientrare, a chiamare il 112 e a dare l'allarme.

Intervenuta prontamente la guardia costiera con l'immediata l’uscita del BL GC 135, unità Sar assegnata al 3°nucleo mezzi navali della guardia costiera del lago di Como, con sede a Menaggio, che ha raggiunto la barca in difficoltà con il lago mosso, un vento con raffiche fino a venti nodi da nord est e la pioggia battente.

Nel mentre la sala operativa aveva contattato le due persone a bordo che avevano riferito di avere il motore in avaria e che erano alla deriva nella zona tra Varenna e Bellagio. Dopo aver verificato il buono stato di salute dei due diportisti, il mezzo nautico della guardia costiera, ha agganciato il natante e lo ha trasferito nel sorgitore di Varenna, dove veniva assicurato in porto.