Giubbotti e vestiti (rubati) in cambio di droga: il baratto nei boschi Comaschi

Quattro consumatori di droga sono stati sorpresi sai carabinieri di Cantù che, insieme agli squadroni di Calabria, stavano ispezionando alcune zone boschive a Fino Mornasco, in località Firenzuola nei pressi di via Campagnola. I quattro sono stati segnalati alla questura di Como per far sì che venga emesso un foglio di via obbligatorio da Fino. Uno di loro è stato anche denunciato per ricettazione: è stato trovato in possesso di giacconi e altri capi d'abbigliamento rubati all'Ovs di Montano Lucino. Il valore della refurtiva era di circa 400 euro. Non è da escludere che volesse utilizzare la merce rubata a stile baratto per poter comprare la droga.

I controlli proseguiranno con l’impiego di personale in divisa e in borghese anche nei prossimi giorni.