Frequentato da troppe persone pericolose: il questore chiude per 15 giorni bar di Porlezza

Il questore di Como, su richiesta dei carabinieri di Porlezza, ha disposto la sospensione della licenza di un bar per 15 giorni a causa delle "obiettive condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica". Nella nota stampa diffusa dalla questura si legge, infatti, che è stato accertato che in più occasioni l’esercizio pubblico di Porlezza "era frequentato da persone gravate da pregiudizi penali, di polizia e sottoposti a misure di prevenzione. In più circostanze, inoltre, al suo interno sono avvenute minacce gravi tra avventori, liti e risse sfociate anche in lesioni cagionate alle vittime delle stesse".

Al termine di un’accurata istruttoria effettuata dai poliziotti della Divisione amministrativa e sociale, il questore, come detto, ha disposto l'interruzione dell'attività commerciale.