La banda che svaligiava i centri commerciali rubando dolciumi, cibo e detersivi: denunciate 6 persone

Quattro uomini e due donne, di età compresa tra i 19 e i 42 anni, tutti di origine rumena e pregiudicati, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri di Lurate Caccivio fuori dall'Eurospin di Montano che giravano con due auto con targhe straniere. Quando hanno visto i militari hanno cercato di allontanarsi ma sono stati fermati. Durante la perquisizione dei veicoli sono state trovate tre grosse borse contenenti prodotti per l’igiene della persona, dolciumi, cibo e detersivi, per un valore di circa 1000 euro. Dopo aver fatto una verifica dei codici a barra, è emerso che questi prodotti rubati provenivano da atri due centri commerciali della zona: il Bennet e l'Eurospin.