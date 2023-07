Como, bambino cade mentre gioca in piazza: soccorso da un'ambulanza

Momenti di apprensione e preoccupazione nel tardo pomeriggio del 27 luglio 2023 in centro storico a Como. Da quanto si è appreso un bambino sarebbe stato soccorso da un'ambulanza, verosimilmente a causa di una caduta. Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Il bambino non avrebbe riportato gravi conseguenze ma è stato comunque traspotato al pronto soccorso per accertamenti.