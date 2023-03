Bambina di 8 anni investita a Rebbio sotto gli occhi della madre

Una bambina di 8 anni è stata investita poco dopo mezzogiorno a Como, zona Rebbio. L'investimento è avvenuto in via Guido da Como. Un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e un'automedica sono prontamente intervenute per prestare le prime cure alla bambina che ha riportato ferite e lesioni piuttosto serie ma non gravi al punto da metterne in pericolo la vita. La piccola ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Como che ha effettuato i rilievi per capire la dinamica dell'accaduto. Sembra che la bambina stesse attraversando la strada seguita a brevissima distanza dalla madre quando è stata urtata da un'auto in prossimità della Coop.