Inverigo, due bambine investite da un'auto mentre vanno a scuola

Due bambine di 11 e 12 anni sono state investite poco prima delle ore 8 del 17 settembre 2021 mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Monte Barro. le due ragazzine stavano andando a scuola quando un'auto le ha urtate. Una di loro sarebbe rimasta ferita in modo piuttosto serio, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto oltre a un'automedica sono intervenute due ambulanze del Lariosoccorso di Erba e della Croce Bianca di Mariano Comense. La polizia locale di Inverigo è intervenuta per i rilievi del caso e per regolare la viabilità mentre venivano prestasti i soccorsi alle due bambine.