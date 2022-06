Bimba di 5 anni da sola a mezzanotte in piazza: una ragazza la trova e chiama la polizia

Si aggirava da sola poco prima di mezzanotte in piazza Volta a Como. L'aria un po' spaurita e disorientata ha attirato l'attenzione di una ragazza che si è accorta che la piccola, una bimba di età compresa tra i 4 e i 5 anni, era da sola senza i genitori e nessun altro adulto ad accompagnarla. La ragazza ha subito allertato il 112. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia della Questura di Como. La bambina avrebbe raccontato di essere uscita di casa da sola dopo che i suoi genitori erano usciti. Insomma, stando al racconto della piccola, la sua mamma e il suo papà sarebbero usciti di casa lasciandola sola. Ad ogni modo, la polizia ha rintracciato abbastanza velocemente l'abitazione della bimba, situata in centro storico. Sembra che effettivamente non ci fosse nessuno in casa.