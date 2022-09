Attimi di paura per una bimba di 4 anni che nella serata del 10 settembre 2022 è rimasta con la mano incastrata in un distributore di palline. E' accaduto in un ristorante di via Milano a Cantù intorno alle ore 21. Per disincastrarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La piccola non ha riportato alcuna lesione o ferita ma ha rimediato solo un brutto spavento.