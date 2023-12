Bambina investita da uno scooter in centro a Como: ricoverata d'urgenza al' Sant'Anna

ATtimi di grande preoccupazione per una bambina di 7 anni investita in centro a Como. Poco dopo le ore 13 la bambina è stata travolta da uno scooter vicino al tribunale, in zona Porta Torre. Secondo una prima ricostruzione la piccola era con i genitori. La famiglia stava attraversando la strada ma sembra che non si trovasse sulle strisce pedonali. Un uomo di circa quarant'anni alla guida del suo scooter non è riuscito a evitare l'impatto contro la piccola. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Como che ha soccorso la bimba e l'ha trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Secondo quanto si è appreso la bambina non avrebbe mai perso conoscenza ma c'è grande apprensione per le sue condizioni. I rilievi dell'incidente, la ricostruzione della dinamica e l'intervento per regolare la viabilità durante le operazioni di soccorso sono stati affidati alla polizia locale di Como.