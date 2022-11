Bambina di 4 anni lasciata sola in casa si fa convincere e apre la porta alla polizia

Ha aperto lei, una bimba di soli 4 anni, classe 2018, agli agenti della polizia locale che hanno bussato alla porta di casa sua lo scorso 30 ottobre. La segnalazione era arrivata perchè qualcuno aveva sentito dei lamenti e sospettato che un bambino o una bambina potesse essere da sola in casa. È successo a Desio, in provincia di Monza e Brianza, a pochi chilometri da Mariano Comense. Gli agenti sono riusciti a farsi aprire dalla bimba di quattro anni che abita in uno dei piani alti dello stabile. Dopo essere entrati, come riportano i colleghi di MonzaToday, hanno potuto constatare che la piccola era stata lasciata completamente sola.

Il personale ha tranquillizzato e accudito la bambina in attesa dell’arrivo della mamma e del papà, che, una volta rientrati sono stati informati che quanto accaduto sarebbe stato oggetto di informativa in procura per abbandono di minore. Non si sa da quanto tempo la bimba fosse sola.