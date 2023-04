Vigili del fuoco al lavoro in via del Doss nel pomeriggio del 18 aprile 2023 per rimuovere il carico perso da un camion. Si è trattato di un grosso sacco pieno di fieno che ha bloccato la carreggiata e creato intralcio alla viabilità. I pompieri sono intervenuti con l'autogrù intorno alle ore 15.15.