Fa il bagno nel lago anche con il maltempo e rischia di annegare: salvato 41enne

Tragedia sfiorata ieri 27 agosto nelle acque del Lago di Como, a Bellano (sponda lecchese) intorno alle 15.36 nella zona tra il Lido e la foce del torrente Pioverna. Un uomo di 41 anni, di origine peruviana, nonostante il maltempo ha deciso di tuffarsi e fare un bagno. Mentre era in acqua si è trovato subito in difficoltà ed è stato chiamato il numero unico per le emergenze.

I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre da terra e altre nautiche direttamente dal distaccamento di Bellano. Impegnato anche il personale di "Lario sicuro". Sul posto, inviata da Areu, l'ambulanza del Soccorso Bellanese. Da chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente anche se da quanto raccolto pare che, nonostante sapesse nuotare, sarebbe andato in difficoltà a causa della forte corrente nei pressi della foce che impediva di tornare a riva. Intervenute anche le forze dell'ordine.

L'uomo è stato poi trasportato in codice giallo al Manzoni di Lecco.