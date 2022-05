Paura sul treno Como-Lecco: cellulare strappato con violenza dalle mani di un ragazzino. Denunciati

Sono sempre più frequenti i reati e gli atti di bullismo commessi sui treni, anche durante le ore del giorno. Un fenomeno, quello delle Baby Gang che sta diventando un problema sociale non irrilevante. L'ultimo episodio segnalato è avvenuto il 18 maggio. Due 19enni sono i responsabili di un un altro reato avvenuto sul vagone di un treno. La polizia Locale di Cantù ha denunciato all'autorità giudiziaria i due ragazzi per aver commesso un furto con strappo sul treno che da Como era diretto a Lecco. Si tratta di un sudafricano, di anni 19, residente in provincia di Lecco e un italiano, anche lui di anni 19, residente a Cantù. La vittima è un minorenne, di nazionalità italiana, residente in provincia di Como, a cui è stato sottratto con violenza il proprio cellulare a bordo del treno. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio. Alla fermata della stazione di Cantù, è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha chiesto al ragazzo derubato di dare loro tutte le informazioni utili per poter rintracciare tempestivamente gli autori del reato. I due sono stati trovati facilmente e ora dovranno rispondere del loro gesto alle autorità competenti. Questa attività è stata condotta nell’ambito dei controlli straordinari effettuati proprio per contribuire al contrasto del fenomeno delle cosiddette babygang.