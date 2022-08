Baby Gang, in 25 contro 7: furti, botte e minacce. Arrestato sedicenne

Agiscono in branco e si fanno forza di questo. Sono violenti, aggressivi e minacciosi e spesso sono anche giovanissimi. Il fenomeno delle così dette Baby Gang continua a far parlare di sè anche nel Comasco.

Ieri 03 agosto 2022, i carabinieri di Cantù, hanno arrestato un minorenne accusato di vari reati e associato all'ormai noto e triste fenomeno delle "baby gang". L'indagine è partita dopo varie rapine nei comuni di Cantù e Como tra il mese di giugno ed il mese di luglio.

Secondo quanto ricostruito il minore, che era il capo della banda, muovendosi in gruppo con altri ragazzi e facendosi forza di questo si è reso responsabile in poco tempo di molti crimini nei confronti di coetanei, crimini eseguiti anche con una particolare ferocia. Questi i fatti contestati:

- rapina aggravata avvenuta in Cantù nella serata del 29 giugno 2022, quando un giovane coetaneo veniva avvicinato lungo la strada dall’indagato – in compagnia di altri - che con violenza e minaccia, si impossessava del cellulare e di un monile in oro. La vititma si è presa anche un pugno in faccia.



- rapina aggravata, avvenuta in Cantù nelle prime ore del 30 giugno 2022: l’indagato, insieme ad altri due giovani, ha aggredito tre coetanei r rubato una collana in oro;

- rapina aggravata, commessa a Como alle ore 01.00 circa del 2 luglio 2022, circostanza in cui sette giovani amici venivano avvicinati ed aggrediti da un gruppo composto da circa 25 ragazzi, tra cui l' indagato, azione che culminava con il furto di una borsa e telefoni cellulari;

- rapina aggravata perpetrata in Cantù nelle prime ore del 14 luglio 2022, quando il ragazzo con altri giovani, dopo aver minacciato alcuni coetanei e

sferrato un pugno ad uno di questi, riusciva a appropiarsi di due catenine in oro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato all’istituto di pena minorile Cesare Beccaria” di Milano.