L'azienda comasca che regala a tutti i dipendenti una vacanza di 7 giorni a Santo Domingo

Sembra un sogno ma per i dipendenti della Tendaggi Paradiso di Cassina Rizzardi, in provincia di Como è realtà. Il titolare Ernesto Castiglioni, 76 anni e la moglie Patrizia Paganini, che gestiscono l'azienda dal 1979, hanno deciso di premiare tutti con un viaggio all inclusive (tutto compreso) in una destinazione da cartolina: Santo Domingo.

Castiglioni, come riportato su Il Corriere della Sera, ha dichiarato che per lui questo non è un costo ma un investimento. La vicenda è saltata alle cronache perché alcuni dei suoi dipendenti hanno mandato una lettera di ringraziamento a un giornale e quindi la generosità di Castiglioni è diventata di dominio pubblico. In realtà sono anni che offre questi viaggi in tutte le destinazioni più belle del mondo come Egitto, Thailandia e tante altre. La settimana, secondo il lungimirante titolare, serve a creare solidi legami tra i lavoratori, a ridurre lo stress ed è tassativamente vietato parlare di lavoro. Il solo vezzo che si concede l'azienda è la scelta delle valige: uguali per tutti e ogni anno di un colore diverso. Rigorosamente pagate, anche quelle, dalla ditta. Chapeau!